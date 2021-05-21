Эйфелеву башню откроют для посетителей в июле

Эйфелева башня в Париже снова откроется для посетителей в середине июля после нескольких месяцев закрытия на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Люди, которые хотят подняться на вершину одной из самых известных достопримечательностей французской столицы, могут начать покупать билеты 1 июня, а первые посетители ожидаются 16 июля.

В связи с пандемией будет действовать особый режим работы. Пропускная способность летом составит 10 000 посетителей в день, то есть на уровне лета 2020 года. Обычная нагрузка к пандемии составило до 25 000 человек в день.

Башня была закрыта из-за пандемии коронавируса с 29 октября прошлого года. Сначала ее планировали открыть в декабре, но эпидемическая ситуация не позволила этого сделать.

До пандемии коронавируса Эйфелеву башню посещали 7 млн человек ежегодно.

Напомним, во Франции начался второй этап отмены коронавирусных ограничений, включая возобновление работ террас в кафе и ослабление комендантского часа.