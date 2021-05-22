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Норвегия объявила об ослаблении коронавирусных ограничений

Суббота, 22 мая 2021, 11:31

Норвегия с понедельника переходит к следующем этапу ослабления коронавирусных ограничений, разрешив, в частности, большинству баров и ресторанов подавать алкоголь до полуночи.

Об этом заявила премьер-министр Эрна Солберг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В столице Осло и прилегающих регионах также будут ослаблены некоторые из более жестких локальных ограничений, что позволит вновь открывать тренажерные залы, кинотеатры, театры и рестораны, а детям - заниматься спортом в закрытых помещениях.

"Мы прекращаем социальную изоляцию Осло, которая длится с начала ноября", - заявил на пресс-конференции глава городского совета Раймонд Йохансен.

С начала пандемии в Норвегии был один из самых низких показателей инфицирования и смертности в Европе. Но правительство ужесточило меры после быстрого увеличения числа госпитализаций в марте, вызванного более заразными штаммами коронавируса.

С тех пор количество новых инфекций неуклонно снижалось, что вселяет надежду на то, что третья волна инфекций будет взята под контроль.

Правительство заявило, что с 27 мая на большей части территории Норвегии до 200 человек смогут посещать мероприятия в закрытых помещениях с фиксированными местами, по сравнению с нынешними 100.

Также будут сняты многие ограничения на участие в развлекательных видах спорта.

В барах и ресторанах теперь будет разрешено подавать алкоголь до 22:00, а до 20 человек будут встречаться на мероприятиях в помещении, что положило конец запрету на такие собрания.

Правительство заявило в пятницу, что национальная рекомендация относительно ограничений на внутренние поездки отменяется немедленно.

По данным Норвежского института общественного здравоохранения, примерно каждый третий взрослый получил первую дозу вакцины от COVID-19, и примерно 15% взрослых полностью вакцинированы.

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