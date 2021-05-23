Польша пересекла отметку в 5,5 млн полностью вакцинированных от коронавируса

В Польше завершили вакцинацию от коронавируса уже более 5,5 млн человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

По состоянию на 23 мая, полностью вакцинированы - двумя дозами Pfizer / AstraZeneca / Moderna или одной необходимой дозой Jonhson & Johnson - 5553678 человек.

Первой дозой получили прививки более 12,5 млн человек - с около 38 млн населения Польши.

По данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, темпы вакцинации в Польше - на уровне средних в ЕС.

Также сообщается, что за субботу 22 мая прирост заражений коронавирусом - 1075 - оказался наименьшим с начала 2021 года. С 23 мая прекращает работу полевой госпиталь в Варшаве, работавший с осени 2020 года.