В Италии арестовали обитый кожей редкого крокодила Rolls Royce из России

Сотрудники таможни итальянского города Ливорно и солдаты финансовой гвардии арестовали роскошный Rolls Royce, прибывший из России и направляв шийся в Рим.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

Внутренняя обивка автомобиля - сиденья, подлокотники, двери - изготовлена ​​из кожи крокодила, принадлежащего к охраняемому виду, защищенному Вашингтонской международной конвенцией о защите видов и Европейским Сообществом (Регламент ЕС 338/1997), для которых запрещена любая форма торговли без соответствующего разрешения .

Роскошный автомобиль был изъят до решения судебного органа о возможности ввоза автомобиля после извлечения вставок из кожи.

По данным итальянских СМИ, автомобиль был приобретен за 20 000 евро.