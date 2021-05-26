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Саммит ЕС-США при участии Байдена состоится 15 июня

Среда, 26 мая 2021, 18:23

Встреча лидеров ЕС с президентом США Джо Байденом состоится 15 июня в Брюсселе.

Об этом шла речь во время встречи генсека европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино и заместителя госсекретаря США Венди Шерман, сообщает "Европейская правда".

"Они поздравили предстоящий саммит ЕС и США, который состоится 15 июня, как важный шаг в возрожденном трансатлантическом партнерстве. Стороны подчеркнули общую заинтересованность ЕС и США в укреплении международного порядка, основанного на правилах, и пообещали дальнейшее тесное сотрудничество в поддержку демократических ценностей, глобальной и региональной стабильности и общих прав человека ", - говорится в сообщении европейской внешнеполитической службы.

Саннино и Шерман также обсудили целый ряд внешнеполитических вопросов, представляющих взаимный интерес, таких как Россия, Украина и Беларусь, и недавнее обострение палестино-израильского конфликта.

Стоит отметить, что первая личная встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится в Женеве 16 июня.

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