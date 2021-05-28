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Сейм Польши принял резолюцию c осуждением действий Беларуси c самолетом Ryanair

Пятница, 28 мая 2021, 17:28

Сейм Польши единогласно принял резолюцию по ситуации в Беларуси, польские депутаты осудили принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

В документе, представленном заместителем спикера Малгожатой Кидавой-Блоньской из "Гражданской коалиции", осуждается "акт государственного террора в виде принудительной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, что создало угрозу авиационной безопасности, и незаконное задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги белорусскими властями".

"Мы требуем их немедленного освобождения и гарантий свободы передвижения", - говорится в резолюции.

Сейм также попросил Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать инцидент. Депутаты призвали парламенты стран Европейского Союза и Совета Европы "активно и совместно действовать на благо белорусского гражданского общества и процесса демократизации в Беларуси".

Резолюция обратилась к правительству с просьбой смягчить принципы польской политики предоставления убежища и политики предоставления международной защиты белорусским политическим беженцам.

В резолюции также содержится призыв к правительству "наложить санкции на представителей аппарата власти, юстиции и безопасности, непосредственно причастных к репрессиям против поляков в Беларуси".

Напомним, Сенат Польши 27 мая единогласно поддержал резолюцию с осуждением принудительной посадки рейса Ryanair в Минске и призывом к Лукашенко прекратить репрессии.

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