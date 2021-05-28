В ЕС разрешили первую вакцину против коронавируса для детей 12-15 лет

Агентство Европейского Союза по лекарственным средствам (EMA) одобрило вакцину Pfizer/BionTech для использования у детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом агентство сообщило на своем сайте в пятницу, пишет "Европейская правда".

"Комитет EMA по лекарственным препаратам для человека (CHMP) рекомендовал расширить показания для вакцины COVID-19 Comirnaty, чтобы включить ее для использования среди детей в возрасте от 12 до 15 лет. Вакцина уже одобрена для использования среди взрослых и подростков в возрасте от 16 лет и старше", - говорится в сообщении агентства.

Читайте также В Германии с 7 июня хотят вакцинировать от коронавируса подростков

Применение вакцины Comirnaty для детей от 12 до 15 лет будет таким же, как и для людей в возрасте 16 лет и старше. Вакцина вводится в виде двух инъекций в мышцы плеча с интервалом в три недели.

Влияние вакцины Comirnaty на детей было исследовано в 2260 детей в возрасте от 12 до 15 лет. Исследование показало, что иммунный ответ на Comirnaty в этой группе был сравним с иммунным ответом в возрастной группе от 16 до 25 лет по уровню антител против SARS-CoV-2.

Во время испытания препарата дети получали вакцину или плацебо, не зная, какая именно инъекция им была сделана. С 1005 детей, получивших вакцину, ни у одного не развился COVID-19 по сравнению с 16 детьми из 978, которым вводили плацебо.

Это означает, что в этом исследовании вакцина была на 100% эффективна в предотвращении COVID-19, хотя настоящий показатель может составлять от 75% до 100%, отметили в ЕМА.

Наиболее частые побочные эффекты у детей в возрасте от 12 до 15 лет аналогичные побочным эффектам у людей в возрасте 16 лет и старше. Они включают боль в месте инъекции, усталость, головную боль, боль в мышцах и суставах, озноб и жар. Эти побочные эффекты обычно легкие или умеренные и становятся легче в течение нескольких дней после вакцинации.

Комитет пришел к выводу, что преимущества Comirnaty в этой возрастной группе перевешивают риски.