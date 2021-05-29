Украина первой из стран-партнеров получит обновленный пакет целей партнерства с НАТО

Украина первой среди стран-партнеров получит обновленный пакет целей партнерства с Альянсом до 2025 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на управление прессы и информации Минобороны.

28 мая 2021 состоялось заседание Комитета по партнерству и коллективной безопасности НАТО в формате процесса планирования и оценки сил из Украины. Заседание проводилось в комбинированном формате - в зале заседаний штаб-квартиры НАТО и онлайн. В мероприятии приняли участие делегации Украины и Альянса.

Обновленный пакет Целей партнерства для Украины содержит задачи и мероприятия на период до 2025 года. В нем также приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе "Партнерство ради мира", операциях и миссиях Альянса. Цели партнерства поддерживают другие задачи по реформированию сектора обороны и безопасности, прежде всего - проекты и мероприятия оборонной реформы.

Во время обсуждения в своих комментариях, представители Болгарии, Великобритании, Дании, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Соединенных Штатов Америки и Франции единогласно отметили прогресс оборонной реформы в Украине, а также усилия, которые прилагает военно-политическое руководства государства для приближения со стандартами и принципами НАТО. Все выступающие выразили неоспоримое поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и ее евроатлантическим устремлениям.

Участники заседания обсудили проект Целей партнерства и отдельно подчеркнули важность построения системы эффективного демократического гражданского контроля, необходимости подчинения военных составляющих сектора обороны гражданском министерству, дальнейшей трансформации системы управления Вооруженных Сил Украины, достижения совместимости с НАТО на стратегическом и оперативном уровнях, которые являются ключевыми условиями вступления Украины в Альянс.

Делегации Украины и Альянса поддержали предложенный документ и договорились перейти к следующему этапу его согласования - направление на рассмотрение Североатлантического совета.