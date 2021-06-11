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Дания готова поставить в Украину 500 тысяч доз вакцины от коронавируса

Пятница, 11 июня 2021, 19:02

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна готова поставить в Украину 500 000 доз вакцины от коронавируса.

Об этом она сказала в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ОП.

Зеленский сообщил главе правительства Дании о ситуации с безопасностью на Донбассе и у границ Украины. Он отметил, что сохраняется высокий уровень угрозы, ведь сейчас произошел отвод только части российских войск и тяжелого вооружения от украинских границ.

Собеседники накануне саммита в Брюсселе обсудили практическое взаимодействие по поддержке усилий Украины на пути к членству в НАТО и в рамках европейской интеграции.

Зеленский подтвердил приглашение премьер-министру Дании посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Напомним, в мае Дания исключила из национальной программы вакцинации вакцины против COVID-19 от AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Позже правительство разрешило по желанию выбирать эти вакцины у частных компаний.

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