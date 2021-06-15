Во Франции началась вакцинация подростков от коронавируса

Французские власти с 15 июня расширили программу вакцинации от коронавируса на подростков в возрасте 12-18 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Вакцинация будет проводиться только с разрешения обоих родителей и согласия несовершеннолетнего, во время инъекции должен обязательно присутствовать хотя бы один из родителей.

Потенциально вакцину могут получить более 3,5 миллиона человек. Власти объяснили свое решение желанием увеличить охват прививками, чтобы максимально ограничить распространение вируса.

В целом по стране по крайней мере первую дозу получили уже более 50% взрослого населения - около 27 млн, а более 12 млн завершили вакцинацию.

Напомним, во Франции начался последний этап ослабления карантина - после около семи месяцев перерыва ресторанам разрешили открыть летние площадки, а начало комендантского часа сместили на два часа позже.