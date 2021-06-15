МИД: Россия угрожает полным закрытием миссии ОБСЕ на российско-украинской границе

Россия угрожает полностью остановить работу наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска на границе с Украиной.

Об этом на совместном брифинге с главой МИД Швеции и действующей главой ОБСЕ Анн Линде во вторник заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"В мае Россия заставила ОБСЕ сократить продолжительность мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной, а сейчас угрожает полным закрытием этих миссий", - сказал министр.

По его словам, цель этих усилий "для всех очевидна: Россия не хочет, чтобы независимые наблюдатели ОБСЕ видели хоть что-нибудь из военных усилий, предпринимаемых Россия вдоль российско-украинской границы".

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"Украина настаивает, что эта миссия, в Гуково и Донецке, должна продолжить работу и после 31 июля. Шантаж и пренебрежение со стороны России в ОБСЕ может остановить только принципиальная позиция этой организации", - добавил он.

28 мая Постоянный совет ОБСЕ принял консенсусное решение о продлении мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" до 31 июля. В то время как стандартно мандат миссии продолжают на четырехмесячный период, на этот раз РФ сократила продление до двух месяцев.

В МИД Украины заявили, что позиция РФ по уменьшению срока продолжительности мандата миссии является неконструктивной.