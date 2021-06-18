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В порт Одессы зашли два корабля НАТО

Пятница, 18 июня 2021, 12:14

Два корабля НАТО в пятницу утром вошли в одесский порт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Думскую.

Первым в акваторию порта вошел британский эсминец HMS Defender, около полудня к нему присоединился фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805.

фото - dumskaya.net
Фото dumskaya.net

Корабли входят в эскорт новейшего британского авианосца "Queen Elizabeth", вышедшего недавно в кругосветный поход.

Незадолго до захода в Одессу "Defender" и "Eversten" провели совместные маневры с американским эсминцем USS Laboon DDG58.

Британские эсминцы типа 45 не впервые в Одессе - несколько лет назад заходили с визитом HMS Duncan (2017 и 2019) и HMS Dragon (2020), но "Defender" в Черном море впервые.

Напомним, в ночь на 17 июня в Черное море вошел разведывательно-водолазный корабль Военно-морских сил Франции ALIZE.

Как сообщалось ранее, в конце мая в Черном море провели совместные тренировки военно-морские силы Украины и Великобритании.

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