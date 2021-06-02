Республиканцы в Конгрессе США требуют немедленных санкций против "Северного потока-2"

Главный республиканец Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол, а также 20 его однопартийцев призвали правительство отменить ограничения на санкции против компании-оператора Nord Stream 2.

Об этом говорится в официальном письме-обращении членов Конгресса США с главой Госдепартамента, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Обоснование, предоставленное Конгресса об отмене санкций (против компании Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига - ред.), Весьма проблематично", - указывается в документе.

Как объясняют конгрессмены, утверждение Госдепа, что введение таких санкций "негативно повлияло бы на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами" полностью не соответствует позиции стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину. Именно эти союзники и партнеры наибольшие проблемы с безопасностью и экономикой, связанные с "Северным потоком-2", отмечают законодатели.

"Мы требуем, чтобы вы немедленно устранили эти непродуманные исключения (о санкциях - ред.) И применили обязательные полномочия, принятые Конгрессом", - говорится в письме.

Конгрессмены настаивают, что "жесткие и однозначные публичные заявления (Госдепа по" Северного потока-2 "- ред.) Нужно сочетать с жесткими и однозначными действиями".

Кроме того, по мнению республиканцев, "чем дольше администрация Байдена тянуть, тем больше усиливать злонамеренный влияние Путина по всей Европе".

Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции к ключевой компании-участника строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также - нежеланием навредить отношениям с Европой.

Как сообщалось, бывшая заместитель главы МИД и ексрадниця председателя правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль считает, что США поставили "на паузу" санкции по "Северному потоку-2" и не исключает возможности их восстановления.