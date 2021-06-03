В Байдена не исключают шагов в ответ на атаку российских хакеров на компанию JBS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что, как ожидается, хакерская атака против крупнейшей в мире мясоперерабатывающей компании JBS будет обсуждена на саммите президента Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы не исключаем никаких вариантов с точки зрения того, как мы можем реагировать, но, конечно, существует процесс внутреннего пересмотра политики, чтобы это рассмотреть. Мы также непосредственно контактируем с русскими, чтобы выразить свою обеспокоенность относительно этих данных", - сказала Псаки.

"Президент Байден, безусловно, считает, что президент Путин и российское правительство должны сыграть свою роль в остановке и предотвращении этим атакам", - заявила она.

Как сообщалось, прессекретар Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что JBS передала детали хакерской атаки Белому дому и Соединенные Штаты связались с российским правительством по этому поводу, а ФБР проводит расследование.

"JBS сообщила администрации о том, что атака была осуществлена ​​преступной организацией, которая, вероятно, базируется в России. Белый дом непосредственно взаимодействует с российским правительством в этом вопросе и передает сообщение о том, что ответственные государства не скрывают преступников", - добавила она.

ФБР заявило, что за кибератаки на крупнейшую в мире мясоперерабатывающую компанию JBS стоял российское киберпреступных группировки REvil.