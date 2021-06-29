Нидерланды обвинили самолеты РФ в опасных действиях вблизи фрегата в Черном море

Российские истребители создали опасную ситуацию у фрегата ВМС Нидерландов "Evertsen" в Черном море, когда он находился вблизи Крыма.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны Нидерландов.

По информации ведомства, инцидент произошел 24 июня, когда корабль находился в международных водах к юго-востоку от побережья оккупированного Крыма.

"Самолеты неоднократно преследовали "Evertsen" примерно между 15:30 и 20:30 по местному времени. Они осуществляли опасно низкие полеты, симулируя атаки на корабль. Истребители были вооружены бомбами и ракетами "воздух-земля", предназначенными для стрельбы по цели с воздуха", - говорится в заявлении.

Минобороны Нидерландов приводит слова капитана фрегата, который назвал такие действия российских военных безответственными и опасными.

"Evertsen" находился в открытом море в международных водах. Для этих агрессивных действий не было никакой причины. Несмотря на это, опасное сопровождение длилось несколько часов. Это было безответственная и опасное поведение на море", - сказал он.

Фрегат "Evertsen" входит в британскую ударную группу и патрулирует Черное море с британским эсминцем HMS "Defender". Корабли проводят учения с союзниками из региона и посещают некоторые порты.

Напомним, 23 июня Минобороны России заявило, что эсминец HMS Defender вошел, по их утверждению, в "российские территориальные воды" вблизи Крыма, и российский патрульный корабль совершил предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании, впрочем, отрицает, что был открыт предупредительный огонь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что HMS Defender проходил через украинские территориальные воды, напомнив о непризнании Британией незаконной аннексии Крыма.

Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.

Документы, обнаруженные в Кенте, подтверждают, что прохождение корабля в водах Крыма было продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украины, несмотря на возможные риски.

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