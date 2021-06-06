Премьер Британии призывает G7 помочь "вакцинировать мир" до 2023 года

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что на предстоящей встрече Группы семи поднимать вопрос о том, чтобы богатые страны обязались помочь "вакцинировать весь мир" до конца 2022 года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом он сказал в комментарии СМИ.

Борис Джонсон заявил, что на саммите 11-13 июня будет просить коллег "ответить на самый большой вызов послевоенного времени" и помочь "вакцинировать мир к концу следующего года" и положить конец пандемии.

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Саммит G7 в Британии будет первой личной встречей лидеров с начала пандемии, и первым визитом Джо Байдена в Британию в качестве президента США.

Агентство отмечает, что США, Франция, Япония и ЕС уже сообщили, сколько доз вакцины они планируют предоставить для глобального механизма COVAX, что помогает получить их странам среднего и низкого достатка.

Великобритания и Канада еще должны объявить объем запланированных взносов. Бориса Джонсона призывают сделать это на саммите.

В то же время, в тот же день, когда Джонсон выступил с таким призывом, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сказал, что в настоящее время в стране нет избытка вакцин.

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