Евросоюз готов наказать Беларусь новыми санкциями за миграционный кризис на границах ЕС

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассматривает возможность введения дальнейших санкций против Беларуси из-за ситуации с мигрантами на границах Литвы и Польши.

Об этом Боррель заявил после обсуждения в понедельник на Совете иностранных дел ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы внимательно следим за ситуацией на литовско-белорусской границе и сообщениями, что режим направляет мигрантов также к польской границе. Мы призываем белорусские власти придерживаться международных обязательств", - сказал Боррель.

"Мы уже приняли ряд ограничительных мер, и мы готовы рассмотреть дальнейшие меры в ответ на это поведение. Использовать мигрантов в качестве оружия, подталкивая мигрантов к границам, неприемлемо. И это то, что происходит на литовской и польской границах", - добавил глава дипломатии ЕС .

Напомним, за последний месяц в Литву через территорию Беларуси прибыло беспрецедентное количество нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Две большие группы мигрантов из Беларуси задержали и на границе Польши.

В правительстве Литвы считают увеличение числа нелегалов организованной акцией режима Лукашенко за жесткую позицию Вильнюса о репрессиях против инакомыслящих в Беларуси и поддержку белорусской оппозиции.

Как сообщалось, Еврокомиссия предоставит Литве 10 млн евро для реагирования на беспрецедентный наплыв мигрантов из Ближнего Востока и Африки через территорию Беларуси.

2 июля в связи с ситуацией с мигрантами Литва объявила режим экстремальной ситуации национального масштаба и начала установку забора из колючей проволоки на границе с Беларусью.