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Євросоюз готовий покарати Білорусь новими санкціями через міграційну кризу на кордонах ЄС

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Євросоюз готовий покарати Білорусь новими санкціями через міграційну кризу на кордонах ЄС

Понеділок, 12 липня 2021, 19:39

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС розглядає можливість запровадження подальших санкцій проти Білорусі через ситуацію з мігрантами на кордонах Литви і Польщі. 

Про це Боррель заявив після понеділкового обговорення на Раді закордонних справ ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми уважно стежимо за ситуацією на литовсько-білоруському кордоні і повідомленнями, що режим надсилає мігрантів також до польського кордону. Ми закликаємо білоруську владу дотримуватись міжнародних зобов’язань", - сказав Боррель. 

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"Ми вже вжили ряду обмежувальних заходів, і ми готові розглянути подальші заходи у відповідь на цю поведінку. Використовувати мігрантів як зброю, підштовхуючи мігрантів до кордонів, неприйнятно. І це те, що відбувається на литовському і польському кордонах", - додав глава дипломатії ЄС.

Нагадаємо, за останній місяць до Литви через територію Білорусі прибула безпрецедентна кількість нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу та Африки. Дві великі групи мігрантів з Білорусі затримали і на кордоні Польщі.

В уряді Литви вважають збільшення числа нелегалів організованою акцією режиму Лукашенка за жорстку позицію Вільнюса щодо репресій проти інакодумців у Білорусі та підтримку білоруської опозиції.

Як повідомлялося, Єврокомісія надасть Литві 10 мільйонів євро для реагування на безпрецедентний наплив мігрантів з Близького Сходу та Африки через територію Білорусі.

2 липня у зв’язку з ситуацією з мігрантами Литва оголосила режим екстремальної ситуації національного масштабу та почала встановлення огорожі з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. 

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