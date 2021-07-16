Байден и Меркель подписали "Вашингтонскую декларацию"

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 15 июля, по итогам встречи в Вашингтоне подписали "Вашингтонскую декларацию".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Это "документ, подтверждающий нашу приверженность твердым демократическим принципам, которые лежат в основе обеих наших стран, а также то, как мы будем их применять, чтобы отвечать на наиболее значимые вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня, - заявил Байден на пресс-конференции в Белом доме. - Обе наши страны понимают необходимость доказательства того, что демократии смогут удовлетворить потребности наших людей во второй четверти XXI века. Мы будем отстаивать демократические принципы и общие права, когда видеть, что Китай или любая другая страна работают над тем, чтобы подорвать свободные и открытые общества".

В документе говорится о создании "немецко-американского форума будущего" и о "экономическом диалоге".

В декларации отмечается, что США и ФРГ считают НАТО главным элементом обеспечения безопасности Европы и подчеркивают приверженность принципу совместной обороны. В связи с этим на пресс-конференции Джо Байден отметил, что Соединенные Штаты и Германия продолжат "выступать единым фронтом для защиты союзников на восточном фланге НАТО против российской агрессии".

На встрече был также подписан документ о партнерстве в сферах энергетики и защиты климата. В нем в общей форме подчеркивается приверженность борьбе с климатическими изменениями и дело о будущем сотрудничестве для поддержки энергетической безопасности и развития новых энергетических технологий.

"Это был дружеский обмен мнениями, - заявила Ангела Меркель. - Нас связывает тесное партнерство. Я предпочла бы, чтобы оно оставалось и после моего ухода с поста федерального канцлера". По ее словам, новые форматы сотрудничества дают хорошую основу для этого.