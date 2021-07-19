На должность генсека НАТО претендуют три женщины, включая Грибаускайте - СМИ

После Йенса Столтенберга генеральным секретарем НАТО могут стать или экс-президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте, или нынешний президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Йенс Столтенберг, экс-премьер Норвегии, возглавляет НАТО с октября 2014 года и должен уйти с должности в сентябре 2022 года.

В штаб-квартире Альянса официальные дискуссии о преемнике только начинаются. Ожидается, что фамилию объявят на саммите лидеров стран НАТО в Мадриде, который состоится в конце весны или в начале лета 2022 года.

В то же время неофициально уже идут обсуждения, кто может претендовать на пост генсека. Ряд чиновников и аналитиков склоняются к мнению, что Альянсу стоит впервые выбрать на эту должность женщину. Также есть точка зрения, что, учитывая обострение отношений с Россией, выбор лидера из стран Восточной Европы мог бы стать важным сигналом для Кремля.

Учитывая это, Politico предполагает, что на первых позициях в списке потенциальных кандидатур окажутся экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте или нынешний президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Грабар-Китарович была первой женщиной-президентом Хорватии в 2015-2020 годах. Ее преимущество в том, что она уже работала в штаб-квартире НАТО в 2011-2014 годах ассистентом генсека по вопросам публичной дипломатии, а также была в своей стране министром иностранных дел, послом Хорватии в Вашингтоне, а также играла значительную роль во вступлении страны в НАТО и ЕС. В то же время есть мнение, что против нее может сыграть ее жесткая правая позиция во время последних президентских выборов в 2019 году.

Кальюлайд могла возглавить Организацию экономического сотрудничества и развития, которая, как считается, лучше подходила бы с ее предыдущим опытом, но сняла свою кандидатуру и потенциально может баллотироваться на второй срок. До избрания президентом Эстонии Кальюлайд 12 лет представляла свою страну в Европейском суде аудиторов.

Даля Грибаускайте была президентом Литвы два срока подряд, в 2009-2019 годах, а перед тем была еврокомиссаром по бюджету и финансовому планированию и министром финансов Литвы.

В то же время некоторые аналитики считают, что избрание Кальюлайд или Грибаускайте может показаться слишком "враждебным" сигналом для России, тем более когда новый президент США Джо Байден пытается стабилизировать отношения между Вашингтоном и Кремлем.

Среди возможных кандидатов называют и Федерику Могерини, экс-министра иностранных дел Италии и бывшую главную дипломатку ЕС. Однако в дипломатических кругах считают, что она не будет иметь поддержки Вашингтона, и более вероятной кандидатурой от Италии может быть Энрико Летта, премьер-министр в апреле 2013 - феврале 2014 года.

Могут рассматриваться также Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, и экс-премьер, а сейчас министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес.