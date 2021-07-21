В Грузии состоятся международные учения Agile Spirit 2021 с участием Украины

В Грузии с 26 июля по 6 августа пройдут международные учения Agile Spirit 2021 с участием Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В грузинском Минобороны сообщили, что США уже перебросили в Грузию бронированные "Хаммеры" и различную вспомогательную технику для участия в учениях.

Техника 173-й десантной пехотной бригады армии США и 18-й бригады военной полиции доставлена ​​морским путем в порт Поти из румынского порта Констанца грузовым судном Obirix.

Военнослужащие США, которые примут участие в учениях, прибудут в Грузию поэтапно воздушным путем.

В Грузии обучение Agile Spirit состоятся в десятый раз. В этом году они будут проходить на пяти локациях.

Учения пройдут в Грузии с 26 июля по 6 августа.

Участие в учениях примут почти 2500 военнослужащих 15 стран: Грузии, США, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Румынии, Польши, Испании, Турции, Украины, Великобритании, Канады, Италии и Азербайджана.