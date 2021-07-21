Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Глава МИД Люксембурга: надо провести референдум о том, терпеть ли Орбана в ЕС

Правительство Бельгии под угрозой распада из-за голодающих мигрантов

Советник Госдепа опроверг давление США на Украину по "Северному потоку-2"

Еще шесть стран Европы могут открыться для украинцев в ближайшие дни






В Латвии штамм "Дельта" составляет уже 80% заражений

Среда, 21 июля 2021, 18:18

На прошлой неделе доля штамма "Дельта" среди исследованных заражений коронавирусом в Латвии достигла 79%.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi, об этом свидетельствуют данные Центра предупреждения и контроля заболеваний.

Еще в начале июля штамм "Дельта" составлял 18% заражений. Затем его доля стремительно выросла до 54% ​​и в итоге до 79%.

В то же время, доля штамма "Альфа", впервые обнаруженного в Великобритании, постепенно уменьшается.

Как уже сообщалось, в Польше долю штамма "Дельта" оценивают в 45-46%, а в Чехии - до 80% всех заражений.

Ранее он стал доминирующим также в Великобритании, Испании, Франции и Германии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Латвия Коронавирус
powered by lun.ua