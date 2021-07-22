Молдова ужесточила правила въезда, Украина - в "зеленой" зоне

На территории Республики Молдова усилили меры по профилактике и противодействию распространению COVID-19 при пересечении границы на въезд в страну.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Государственной пограничной службы Украины.

На территории Молдовы будет устанавливаться список стран с высоким или низким эпидемиологическим риском распространения заболевания COVID-19. Список стран, отнесенных к "красной" или "зеленой" зонам, будет обновляться еженедельно (в пятницу) и вступать в силу с понедельника следующей недели. Список будет публиковаться на официальных сайтах государственных органов Молдовы.

Украина на сегодня внесена в "зеленый" список. В "красный список" сейчас относятся 52 страны, в частности, популярные туристические направления Грузия и Греция.

Гражданам, которые будут прибывать в Молдову из стран "зеленой" зоны, в которых они находились в течение последних 14 дней (включая тех, которые в транзитном порядке пересекали страны "красной" зоны в срок, не превышающий 24 часа) необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы.

Те граждане, которые будут прибывать в Молдову из стран "зеленой" зоны без отрицательного результата ПЦР-теста, обязаны проходить 14-дневную самоизоляцию.

В то же время не нужен отрицательный ПЦР-тест, а также 14-дневная самоизоляция при въезде в Молдову из стран "зеленой" зоны для граждан, прошедших полный курс вакцинации, после которого прошло не менее 14 дней (или имеющих документ о наличии антител к COVID-19, который действует в течение 90 суток), детям до 6 лет, гражданам, следующих транзитом по территории Молдовы (при условии, что транзит не будет превышать 24 часов) и другим определенным категориям.

Граждане, которые будут прибывать в Молдову из стран "красной" зоны, обязаны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.

Исключение, в частности, составляют граждане, прошедшие полный курс вакцинации после которого прошло не менее 14 дней (или имеющих документ о наличии антител к COVID-19, который действует в течение 90 суток), дети до 6 лет, граждане, следующие транзитом по территории Молдовы (при условии, что транзит не будет превышать 24 часов), а также дети в возрасте от 6 до 18 лет, при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы.

Лица, которые будут находиться на самоизоляции в Молдове, смогут ее завершить после 7-го дня в случае сдачи ПЦР-теста на COVID-19, результат которого будет отрицательным.

Также пограничники Республики Молдова обращают внимание на то, что справки об отрицательном результате ПЦР-теста, прохождении курса вакцинации или наличие антител к COVID-19 должны быть на румынском, английском, французском, немецком, итальянском или русском языках.

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