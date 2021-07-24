Австрия усиливает контроль на границе из-за нелегальных мигрантов

Австрия направила на границу с Венгрией дополнительно 400 военных, чтобы усилить надзор за ней.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Orf, об этом заявили министры внутренних дел Австрии Карл Нехаммер и министр обороны Клаудия Теннер.

Решение связано с ростом количества попыток незаконного пересечения границы с территории Венгрии, заявил глава МВД. По его словам, если за весь прошлый год попыток незаконного пересечения было около 21 700, то только за половину текущего года - уже более 15 700. С начала года было задержано 200 человек, очевидно помогавших мигрантам пробраться в Австрию из Венгрии.

"Растущее количество таких попыток заставляют нас совместно с МВД, существенно усилить силы на восточной и южной границах", - добавила министр обороны.

Нехаммер резко раскритиковал Еврокомиссию и европейский механизм убежища, назвав систему "провальной". Он заявил, что на Австрию приходится "наибольшая в ЕС миграционная нагрузка", но никакой поддержки от Еврокомиссии якобы не поступает.

Дополнительные силы армии будут привлечены бессрочно.

Из оппозиционных партий после брифинга министров началась критика в их адрес. Представитель социал-демократов Райнхольд Айнвальнер заявил, что заявления свидетельствуют о провале этого направления правительством Себастьяна Курца, а теперь вину пытаются переложить на ЕС.

Герберт Кикль из Австрийской партии свободы FPÖ также заявил о "тотальном провале" главы МВД по миграционному вопросу. "Если посмотреть на эти цифры (нелегальной миграции), министр "проспал" с реакцией как минимум на год", - заявил он.

Как известно, в последнее время с проблемой нелегальной миграции столкнулась также Литва - на её территорию люди из стран Ближнего Востока и Африки попадают через территорию Беларуси.