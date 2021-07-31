CША из-за решения Москвы увольняют из представительств в РФ более 180 сотрудников

США поблагодарили за работу и объявили об увольнении 182 своих сотрудников в дипломатических представительствах в России в результате решения Кремля запретить нанимать на работу в них граждан России или третьих стран.

Соответствующее заявление 30 июля опубликовал Госдеп от имени госсекретаря Энтони Блинкена, пишет "Европейская правда".

В нем напоминают, что, согласно решению Кремля, с августа в дипломатических представительствах США не могут работать граждане России или третьих стран, за исключением охраны. В связи с этим увольняют 182 сотрудников и десятки подрядчиков, которые сотрудничали с дипломатическими представительствами США в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.

"Соединенные Штаты очень признательны за преданную работу нашего местного персонала и подрядчиков в дипломатических представительствах в России ... Эти меры очень повлияют на деятельность миссии США в России, потенциально - включая безопасность нашего персонала и нашу возможностью вести дипломатическое взаимодействие с российским правительством", - отмечает Энтони Блинкен.

Он добавляет, что США сожалеют об этом решении российской власти, но продолжат стремиться к прогнозированным и стабильным отношениям с Россией.

"Мы ценим глубокие связи с российским народом. Отношения между нашими народами - это фундамент наших двусторонних отношений", - отмечает Блинкен.

Ранее американское посольство в России предупредило, что с 1 августа Соединенные Штаты перестанут оказывать консульские услуги в России из-за сокращения числа сотрудников американских консульств.

Напомним, в апреле США ввели масштабные санкции против России и объявили, что высылают 10 российских дипломатов в ответ на вмешательство России в выборы, кибератаки, нарушения прав человека и оккупацию Крыма. В ответ Россия объявила, что применяет санкции к восьми чиновникам США, высылает 10 американских дипломатов и накладывает строгие ограничения на персонал в посольстве США.

Также Россия предложила послу США Джону Салливану вернуться в Вашингтон для консультаций и отозвала своего посла Анатолия Антонова.

В конце июня послы США и России вернулись в Москву и Вашингтон соответственно согласно договоренности, достигнутой на саммите в Женеве президентами Байденом и Путином.