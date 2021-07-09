Париж ограничит скорость авто до 30 км/ч почти на всех улицах

К концу августа в Париже будет введено ограничение скорости 30 км/ч почти на всех улицах, чтобы снизить количество аварий и шумовое загрязнение, а также "адаптировать" город к борьбе с изменением климата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Мэр Париже Анн Идальго пообещала сократить количество общественных мест, предназначенных для автомобилей, в одном из самых густонаселенных городов Европы.

Уже около 60% улиц французской столицы имеют ограничения в 30 км/ч, а с тех пор, как Идальго вступила в должность в 2016 году, многие другие были сокращены до однополосных или сделаны полностью пешеходными. Многие из пригородов столиц последовали примеру, установив такое же ограничение.

После августа только главная кольцевая дорога, окружающая Париж, и основные бульвары и артерии, включая Елисейские поля, сохранят более высокие ограничения скорости.

Идальго ранее пообещала снизить ограничение скорости на кольцевой дороге до 50 км/ч, но на данный момент оно останется на уровне 70 км/ч.

По данным местного агентства по статистике транспорта, средняя скорость движения по центру Парижа с 7:00 до 21:00 составляет 11,6 км/ч, а на кольцевой дороге - 30,9 км/ч.

Этот шаг был предпринят в связи с тем, что Идальго продвигает свои планы по удалению 60 000 из примерно 140 000 уличных парковочных мест.

Мотоциклы и скутеры, которым было разрешено парковаться бесплатно, также должны будут начать платить в следующем году, когда почасовая плата за парковку автомобилей также вырастет.

А также в следующем году большинство транспортных средств будет полностью запрещено въезжать в центральный район Парижа - первые четыре округа столицы, включая два острова на реке Сена и узкие улочки Марэ.