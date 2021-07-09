Зеленский будет говорить с Меркель о войне на Донбассе и "Северном потоке-2"

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита 12 июля в Германии обсудит с канцлером Ангелой Меркель усиление роли Германии в "нормандском формате", прекращение войны на востоке Украины, строительство газопровода "Северный поток-2" и двустороннее экономическое сотрудничество.

Об этом заявил прессекретар президента Сергей Никифоров, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Говорить об усилении роли Германии в" нормандском формате ", о роли Германии в установлении мира на Донбассе. Зеленский также обязательно отметит важность прекращения строительства" Северного потока-2 ". Он везет аргументы, которые должны убедить принимающую сторону в том, что этот газопровод вредит как Украине, так и странам Европы ", - заявил Никифоров.

Он добавил, что "Зеленский планирует обсудить с Меркель энергетическую безопасность, реформирование угольной промышленности и повышение энергоэффективности производств. Стороны обсудят экономическое сотрудничество, поскольку Германия - один из ключевых партнеров Украины в мире и первый партнер в Европе по товарообороту".

Также, по словам Никифорова, "одной из важных тем разговора Зеленского и Меркель станет деоккупация Крыма и участие Германии в саммите "Крымской платформы" в Киеве".