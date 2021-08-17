С желанием эвакуироваться из Афганистана обратились уже 120 украинцев - МИД

Уже 120 украинцев обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана, власть в котором перешла к группировке "Талибан".

Об этом "Европейской правде" сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"По состоянию на утро, 120 граждан Украины и члены их семей изъявили желание эвакуироваться из Афганистана. Речь идет об украинцах афганского происхождения и лицах, работающих по частным контрактам. Со всеми поддерживается связь ", - сказал он.

Спикер напомнил, что в аэропорту Кабула находится самолет, который должен вывезти украинских граждан. В то же время, на территории Афганистана начал действовать запрет полетов для гражданских воздушных судов. Сейчас разрешения выдаются только военным самолетам. Неконтролируемой также остается ситуация и в самом аэропорту.

"МИД, посольства и причастны ведомства сейчас прилагают максимальные усилия, чтобы решить вопрос вылета самолета с украинцами в ближайшее время. Приоритет номер один - безопасность. Эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия. Параллельно прорабатываются и другие варианты эвакуации наших граждан ", - сказал Николенко.

"Хочу заверить, что Украина не оставит своих граждан в Афганистане на произвол судьбы. Те украинцы, которые находятся в стране и хотят вернуться, должны немедленно сообщить о себе посольство в Таджикистане или Пакистане. Родственники могут позвонить на "горячую линию" МИД. Тогда дипломаты смогут спланировать безопасный вариант помощи ", - отметил он.

Накануне сообщалось, что в эвакуации нуждаются около 90 украинцев.

Напомним, в ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек - 8 украинцев и граждан других стран, в том числе Афганистана.