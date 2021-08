Афганистан: 3 погибших и 10 раненых во время протестов против "Талибана" в Джалалабаде

По меньшей мере три человека были убиты и более десятка ранены после того, как бойцы "Талибана" открыли огонь во время протестов против группировки в афганском городе Джелалабад.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на двух свидетелей и бывшего сотрудника полиции.

По словам свидетелей, люди погибли, когда местные жители пытались установить национальный флаг Афганистана на площади в городе вместо флага "Талибана". Связаться с представителями "Талибана" для комментариев не удалось.

Watch: The #Taliban fire at protesters who were carrying the flag of #Afghanistan during demonstrations in the Afghan city of #Jalalabad, killing two, according to local media reports.https://t.co/q1xCNLc2nJ pic.twitter.com/GyrWzmy0wb