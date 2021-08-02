Испанцы поддерживают возвращение бывшего короля Хуана Карлоса несмотря на скандалы - опрос

Большинство жителей Испании поддерживают возвращение бывшего короля Хуана Карлоса, который почти год назад уехал в Абу-Даби после ряда скандалов.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Опрос показал, что 57,6% испанцев считают, что Хуан Карлос, отрекшийся от престола в 2014 году, должен вернуться домой.

Хуан Карлос сыграл ключевую роль в восстановлении демократии в середине 1970-х годов после смерти диктатора Франко. Однако его репутацию испортили охота на слонов и обвинения в финансовых махинациях. Власти Испании и Швейцарии до сих пор расследует его налоговые сделки.

Опрос также показывает, что 49,5% людей не считают, что ситуация вокруг Хуана Карлоса нанесла ущерб испанской монархии, тогда как 42,9% считают иначе. Еще 73% заявили, что бывший король был "фундаментальной фигурой демократии".

Сообщалось, что Хуан Карлос стремится вернуться, но вероятность того, что он сделает это до завершения длительных налоговых расследований, очень мала.

Ранее Хуан Карлос в феврале уплатил в бюджет 4 миллиона евро за незадекларированные доходы.

Это уже второй платеж экс-монарха, связанный с недекларированием доходов. 9 декабря прошлого года Хуан Карлос выплатил государству 678 393 евро, что составляет эквивалент его налогового долга за 2016-2018 годы - во избежание дальнейшего преследования.

Вообще против экс-монарха ведут три расследования. Первое касается подозрения в коррупции в связи с контрактом испанского консорциума на строительство скоростной железной дороги в Мекку, второе - скрытого получения средств от испанского бизнесмена, третье - якобы связей с компаниями в "налоговых гаванях".

Подробнее об этом читайте в статье Побег по-королевски: ценой будет коррупционный скандал вокруг испанского монарха