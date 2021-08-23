Дуда и Зеленский вместе заявили, что место Украины - в ЕС

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский опубликовали совместную статью во французском Le Figaro, в котором указывают, что общего имеют оба государства и отстаивают позицию, что Украина в будущем должна стать членом ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"С точки зрения Польши, место Украины - в Европейском Союзе", - говорится в заглавии.

"W oczach Polski 🇵🇱, miejsce Ukrainy 🇺🇦 jest w Unii Europejskiej 🇪🇺".



W dzisiejszym @LeFigaro_France wspólny tekst Prezydentów @AndrzejDuda @ZelenskyyUa , w którym wyjaśniają zachodniemu odbiorcy skąd bierze się bliskość Polski i Ukrainy.



Jutro ten sam artykuł w @welt

🇵🇱🤝🇺🇦 pic.twitter.com/gVNT3TLKJv — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) August 23, 2021

Президенты отмечают, что и Польша, и Украина со своих исходных позиций 30 лет назад - хотя и разных - стремились присоединиться к "европейской семье свободных наций". Дуда отмечает, что Польша первой признала независимость Украины и все это время рассматривала Украину как своего будущего партнера и союзника в ЕС и НАТО.

"Мы убеждены, что Украина, а также Польша и все страны-члены ЕС выиграют от будущего принятия Украины в Евросоюз. Европа никогда не заканчивалась на Эльбе, ни на Одере. И так же было бы искусственно, исторически абсурдно и несправедливо строить её границу на Буге - где сходятся границы Польши и Украины", - отмечают президенты.

Они отмечают, что Польша и Украина сейчас разделяют мнения об угрозах по безопасности, вопросу оккупации Крыма и войны на востоке Украины.

"Войска, стоящие рядом с нашими границами и на временно оккупированных территориях Украины - это вызов для европейской безопасности. Другие действия России, которые более трудно разоблачить - подрывная деятельность, политическая коррупция - угрожают разрушением мира в Европе", - подчеркивают Дуда и Зеленский.

Президенты объясняют, что Польша и Украина выступают против строительства газопровода "Северный поток-2", считая его политическим проектом РФ для давления на Украину и создания предпосылок для новой агрессии в Восточной Европе, а недавнее заявление США и Германии по ПП2, в котором они дали "зеленый свет" для его достройки, подрывает доверие союзников и ослабляет безопасность в этой части континента.

Президенты отмечают, что Польша, как одна из ближайших европейских соседок Украины, является для украинцев успешным примером трансформации и экономического роста, межчеловеческие и экономические связи между странами укрепляются - в Польше очень много украинцев, много польских туристов приезжает и в Украину.

Упоминается также основание "Люблинского треугольника" вместе с Литвой, как отражение общего исторического прошлого.

"Украинцы и поляки сейчас вместе творят общую новую историю успеха. И этот процесс необратим", - пишут президенты.

Напомним, Анджей Дуда лично принимает участие в первом саммите Крымской платформы, который сейчас проходит в Киеве.

Как сообщалось ранее, в Еврокомиссии отметили, что не видят перспектив для запуска процедуры членства Украины в ЕС в ближайшие 3-5 лет.