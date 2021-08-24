G7 требует от "Талибана" разрешить эвакуации и после 31 августа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник, что "Большая семерка" согласилась с планом действий по "Талибану", при этом их условием номер один является то, что боевики должны позволить желающим афганцам беспрепятственно выехать из страны даже после предельного срока 31 августа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"То, что мы сделали сегодня как G7, мы ... договорились не только о общем подходе к решению вопроса эвакуации, но и о дорожной карте того, как мы собираемся взаимодействовать с "Талибаном ", - сказал Джонсон после экстренной виртуальной встречи лидеров Группы семи богатых стран.

"Условием номер один, которое мы ставим как G7, является то, что они должны гарантировать до 31 августа и далее безопасный выезд для тех, кто хочет уехать", - отметил он.

Он напомнил талибам, что "Большая семерка" имеет очень значительные рычаги влияния, экономические, дипломатические и политические.

"Мы говорим о том, что Афганистан не может превратиться снова в место размножения террора, Афганистан не может стать государством-наркоторговцем, до 18 лет девушки должны получать образование", - сказал он.

Джонсон обошел стороной вопрос о том, выражали ли другие лидеры G7 разочарование в действиях президента США Джо Байдена из-за того, что он отказался продлить срок пребывания американских войск в Афганистане и как проходила эвакуация.

"Давайте поймем, что первый этап эвакуации - это действительно ... очень значительный успех военных. Мы уверены, что сможем вывести еще тысячи людей. Но ситуация в аэропорту не улучшается", - сказал он.

Как сообщалось, талибы заявили во вторник, что хотят, чтобы все иностранные эвакуации из страны были завершены до 31 августа, и они не соглашаются на расширение эвакуации за пределы этой даты.