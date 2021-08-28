Основные ожидания от визита Зеленского в США

Перед початком візиту президента Зеленського до США "Європейська правда" поспілкувалася з колишнім заступником міністра закордонних справ, з одним з найбільш знаних експертів у сфері зовнішньої політики, знавцем американської тематики Валерієм Чалим.

Що він очікує від візиту Зеленського? У чому цінність України для США?

Коротко викладемо зміст цієї розмови, яку, нагадаємо, ви можете подивитися у відеоверсії.



Валерій Чалий розраховує, що після візиту Володимира Зеленського до США відновить роботу комісія зі стратегічного партнерства Україна-США, засідань якої з 2018 року не було, а також очікує на нові якісні зміни в підтримці оборони України.

Щодо оборонної угоди з США, то зараз, за словами Чалого, йдеться про рамкову оборонну угоду. Експерт зауважує, що майбутня угода з США не дає Україні гарантій безпеки, і пояснює, чому так.

Він вважає, що Україна все ж не є історією успіху на тлі "провальної історії" в Афганістані, тому не потрібно завищувати очікування щодо "постафганських" змін у політиці США щодо України. Зокрема, експерт зазначає, якщо президент Естонії говорить в інтерв'ю прямо і відверто, що не варто інвестувати в Україну, це означає, що є проблеми. "У американців запитань до України не менше", - каже колишній заступник міністра закордонних справ.

За словами Чалого, цінність України для США і для Байдена - у спільних стратегічних цілях та цінностях: Україна має стратегічне розташування в центрі Європи, на кордоні з Росією, та зупинила російську армію. "Я точно знаю, що у НАТО була дуже конкретна інформація про плани Росії атакувати Естонію. Але так сталося, що президент Янукович, коли ослабив країну та втік з неї, змінив плани РФ – і вся підготовка спрацювала в Україні", - вважає експерт.

Він впевнений, що є низка позицій, за якими Україна потрібна США, і перераховує ці позиції.

Валерій Чалий знає, що Володимир Зеленський буде наполягати на ПДЧ - і каже, що це правильна лінія поведінки України.

Більше читайте у матеріалі Оборонна угода, Чорне море та НАТО: чого чекати від візиту Зеленського до США або у відеоверсії цієї розмови.