В Латвии предложили ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью

В Латвии фракция Национального объединения, которое входит в руководящую коалицию, предложила ввести чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах.

Об этом шла речь на встрече франции с главой МВД Латвии Марией Голубевой, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Сегодня глава МВД обсудила с депутатами Сейма от Национального объединения ситуацию на латвийско-белорусской границе. А именно то, что нужно делать Латвии, чтобы из Беларуси в страну не пошли нелегальные мигранты так, как это сейчас происходит на границе с Литвой.

Как сообщает Национальное объединение, во время встречи удалось достичь договоренности о необходимости ввести чрезвычайное положение в пограничном регионе. Также Нацобьеднання подчеркнул, что нужно как можно быстрее построить стену на границе. Реализация этого проекту запаздывала, но сейчас, по мнению политиков, стена может стать реальным препятствием для проникновения мигрантов. Чтобы ускорить процесс строительства, необходимо снять нормативные барьеры. Также на встрече речь шла о том, что нужно внести поправки к Уголовному кодексу, усилив наказание для организаторов и участников контрабанды людей.

Председатель парламентской фракции Национального объединения Янис Домбрава отметил, что во время встречи удалось достичь понимания в том, что речь сейчас идет не о классических беженцев, ищущих убежища в Латвии.

То, что происходит на границе с Беларусью оценивается политиками как гибридная угроза.

Как сообщалось, Национальные вооруженные силы Латвии с 12 июля отправили ополчения на восточную границу страны для укрепления мер по сдерживанию нелегальной иммиграции.