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Укр / Рус
Укр / Рус

Зеленский прибыл в США для переговоров с Байденом

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Вторник, 31 августа 2021, 07:29

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой прибыл в Вашингтон в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки по приглашению президента США Джозефа Байдена.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Офиса президента.

В повестке дня визита - встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций. Также состоятся ряд важных встреч президента Украины с американскими чиновниками.

 

Как планируется, представители Украины и США подпишут ряд документов. Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.

Напомним, в воскресенье стало известно, что встреча Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября.

Это уже второй перенос этой встречи за последнее время. 10 дней назад в Вашингтоне сообщили о переносе встречи Байдена с Зеленским с 30 на 31 августа. На днях у Байдена подтвердили, что, несмотря на события в Афганистане, планы по поводу встречи 31 августа остаются неизменными.

Ранее сообщалось, что 1 сентября у Зеленского были назначены встречи с представителями IT-индустрии в Калифорнии.

О планах украинской стороны смотрите в видеоформате или читайте в материале "Оборонный договор, Черное море и НАТО: чего ждать от визита Зеленского в США"

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США Зеленский
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