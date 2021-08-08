Более 200 000 человек протестовали против COVID-паспортов во Франции

В субботу протестующие прошли маршем в городах по всей Франции в четвертый уикенд подряд, осуждая то, что они считают репрессивными правилами, которые заставляют медицинских работников делать прививки от COVID-19, а граждан - так называемые "паспорта здоровья".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Более 230 000 человек приняли участие в протестах по всей Франции, что является наибольшим количеством за последний месяц, сообщило министерство внутренних дел.

Протестующие собрались на улицах Парижа, Ниццы, Монпелье и других городов, размахивая плакатами с надписью "Нет диктатуре" и скандируя "Макрон, мы не хотим твои паспортов здоровья".

В Лионе полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, которые в свою очередь забрасывали стражей порядка различными предметами.

Протесты объединили различные группы людей против законодательства президента Эммануэля Макрона, которое имеет целью сдержать четвертую волну заражения COVID-19, что распространяется по Франции, и будет способствовать восстановлению экономики страны.

Среди протестующих - левые анархисты и ультраправые боевики, остатки антиправительственного движения "Желтые жилеты", а также другие граждане, которые настроены против вакцин или считают, что паспорт здоровья является дискриминационным.

С понедельника французам придется предъявлять "паспорт здоровья", чтобы поесть в ресторане, получить доступ к неотложной помощи в больнице или путешествовать междугородным поездом. Они уже нужны для посещения бассейнов, музеев и ночных клубов.

Протестующие во Франции обвиняют Макрона в том, что он топчет их свободы и неравномерно относится к гражданам. Президент говорит, что свободы влекут за собой ответственность, которая включает здравоохранение других.

По данным министерства здравоохранения Франции, 9 из каждых 10 пациентов с COVID, которые попали в реанимацию в конце июля, не были привиты. Большинство французов поддерживают "паспорт здоровья", показывают опросы.