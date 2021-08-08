Греция шестой день борется с разрушительными лесными пожарами

Лесные пожары в Греции бушуют шестой день подряд, неконтролируемой остается ситуация на острове Эвбея близ Афин, откуда пришлось эвакуировать тысячи людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пожары, которые в последние дни угрожали северным пригородом Афин, несколько угасли. Но пламя на Эвбее, большом острове к востоку от столицы, быстро разросся на несколько фронтов, покрывая тысячи гектаров девственного леса, заставив эвакуировать десятки сел.

"Я чувствую злость. Я потеряла свой дом ... на следующий день ничего не будет таким же", - рассказала одна из эвакуированных жительниц острова.

"Это катастрофа. Огромное. Наши села разрушены, ничего не осталось от наших домов, от нашего имущества, ничего, ничего", - сказала она.

Лесные пожары вспыхнули во многих частях страны во время недельной жары, худшей за последние три десятилетия в Греции, с высокими температурами и жарким ветром. По всей стране горели множество лесов, а десятки домов и предприятий были разрушены.

Более 570 пожарных тушат пожар на Эвбее.

Береговая охрана эвакуировали более 2000 человек, в том числе много пожилых жителей, из разных частей острова со вторника.

Несколько стран прислали помощь Греции в связи с пожарами. Помощь оказывают также 100 пожарных из Украины, которые прибыли в Грецию в пятницу.