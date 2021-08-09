США введут санкции против олимпийского комитета Беларуси - СМИ

В понедельник Соединенные Штаты введут новые санкции в отношении режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом агентству AFP сообщил официальный представитель Белого дома, пишет "Европейская правда".

Президент США Джо Байден подпишет указ, направленный против Лукашенко в связи с длительной "атакой против демократических стремлений и прав человека белорусского народа, транснациональными репрессиями... и коррупцией", отметил собеседник.

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"Сегодняшними действиями президент Байден выполняет свое обещание привлечь белорусский режим к ответственности за его злоупотребления", - отметил источник.

Новые санкции будут направлены против ключевых институтов и сторонников Лукашенко, включая Национальный олимпийский комитет Беларуси, лидеров бизнеса и компании.

Также в санкционном списке фигурирует ОАО "Беларуськалий", одно из крупнейших государственных предприятий Беларуси и один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений. Утверждается, что он является источником незаконного богатства режима.

США обвинили Национальный олимпийский комитет в содействии отмыванию денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов.

США также потребуют проведения международного расследования похищения рейса самолета авиакомпании Ryanair, освобождение всех политических заключенных и проведения свободных и справедливых выборов.

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Напомним, белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую, которая находилась на Олимпиаде в Токио, силой увезли в аэропорт, чтобы доставить обратно в Беларусь, после того как она пожаловалась на национальных тренеров в соцсети.

Впоследствии она получила гуманитарную визу Польши и прибыла в Варшаву.

9 августа Великобритания ввела пакет торговых, финансовых и авиационных санкций против Беларуси в ответ на продолжающийся подрыв демократии и нарушения прав человека режимом Александра Лукашенко.