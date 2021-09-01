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Британская разведка считала маловероятным захват Кабула талибами в этом году

Среда, 1 сентября 2021, 18:10

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сказал, что по оценкам разведки падение Кабула перед "Талибаном" выглядело маловероятным в этом году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На экстренном заседании комитета по иностранным делам парламента для обсуждения кризиса в Афганистане Рааб сказал, что основная оценка британской разведывательной службы заключалась в том, что "Талибан" укрепит свой контроль над страной только через три месяца после того, как западные страны эвакуируют свои войска.

"Центральным предложением было то, что, учитывая вывод войск до конца августа, будет постоянное ухудшение с этого момента, и вряд ли Кабул упадет в этом году", - сказал Рааб комитета законодателей.

"Это не значит, что мы не планировали непредвиденных ситуаций, не разыгрывали и не проверяли другие сценарии", - добавил он.

В течение последних недель премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сталкивался с призывами уволить Рааба, который был в отпуске на Крите, когда талибы продвигались к Кабулу, на фоне утверждений о том, что тысячи электронных писем от людей, которые просили помочь покинуть Афганистане, не были прочитаны.

Защищая свое решение кризиса, Рааб сказал, что с марта по конец августа у него было более 40 встреч или звонков, где Афганистан был на повестке дня.

Последний военный рейс Великобритании вылетел из Кабула поздно в субботу, закончив два хаотические недели, когда солдаты помогли эвакуировать более 15 000 человек.

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Афганистан
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