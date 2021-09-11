Потеряет ли Беларусь суверенитет после соглашения с Путиным

После нескольких лет торгов Минск согласовал все 28 дорожных карт интеграции России и Беларуси.

Значит ли это, что Лукашенко окончательно капитулировал? И уже вскоре от белорусского суверенитета не останется и следа? О хитросплетиниях российско-белорусских отношений читайте в интересной статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Принуждение к интеграции: какие последствия будет иметь соглашение Лукашенко с Путиным.

Россия и Беларусь согласовали все 28 программ интеграции государств.

Подписание документов, скорее всего, состоится 4 ноября в Москве. Показательно, что для этого выбрана символическая дата - в этот день в РФ празднуют День народного единства, праздник, связанный с событиями 1612 года, когда польский гарнизон Москвы капитулировал перед народным ополчением Минина и Пожарского.

Иными словами, датой подписания соглашения между Беларусью и РФ был выбрано праздник, который ассоциируется с вековым противостоянием с Западом.

Выполнение оговоренных дорожных карт не означает потери Минском своего суверенитета.

В них не идет речь о создании наднациональных органов, которые будут контролировать финансовую или монетарную политику Беларуси.

Кроме того, реализация дорожных карт займет не менее двух лет. А соответственно, эти два года Лукашенко сохраняет за собой возможность торговаться, требовать принятия документов в наиболее выгодных для себя формулировках, а главное - требовать, чтобы эта работа постоянно "подпитывалась" все новыми и новыми кредитами со стороны РФ.

В отличие от других возможных уступок со стороны Беларуси, дорожные карты - наименьшая из возможных уступок со стороны Лукашенко. К тому же эта уступка дает ему возможность рассчитывать на новые финансовые дотации со стороны РФ.

Но, вместе с тем, самопровозглашенному президенту Беларуси все равно пришлось пойти на несколько неприятных уступок.

До сих пор он ставил категорическим условием, что в обмен на согласование карт Москва согласиться продавать газ Беларуси по внутренним российским ценам. Этого не произошло - Россия согласилась только сохранить цены на газ в следующем году на уровне нынешнего.

Также до визита в Москву Лукашенко заявлял о планах получить новый кредит в 3 млрд долларов. Этого тоже не произошло.

Единственная веская уступка, на которую пошла Москва - согласие на обсуждение финансовых компенсаций Минску за внедрение так называемого налогового маневра. Однако сумму этих компенсаций еще предстоит согласовывать. И не факт, что она будет отвечать ожиданиям Лукашенко.

Почему Кремль получил стратегическое преимущество в диалоге с Минском? Что должно показать Западу и должно дать Лукашенко нынешнее соглашение? Больше деталей в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Принуждение к интеграции: какие последствия будет иметь соглашение Лукашенко с Путиным.