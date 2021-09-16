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Музей мадам Тюссо переодел восковую Меркель, потому что ее эпоха уходит

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Четверг, 16 сентября 2021, 16:46

Музей мадам Тюссо в Берлине представил восковую фигуру канцлера Ангелы Меркель в одежде для отдыха в связи с ее предстоящим уходом с должности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Берлинский музей восковых фигур в четверг показал перед зданием германского парламента фигуру канцлера, одетую в повседневную клетчатую рубашку и походные брюки, на руке у нее - рюкзак.

 

"Время восковой фигуры Ангелы Меркель в роли канцлера подходит к концу", - заявил музей.

Как сообщили в музее, с воскресенья посетители смогут увидеть восковую фигуру Меркель, одетую по-новому. Она заменит фигуру Меркель в костюме в деловой позе со сложенными руками в ее фирменном жесте "ромб власти".

 

Между тем музей мадам Тюссо уже готовится к новой эре после выборов 26 сентября, на которых будет определен преемник Меркель.

"В ближайшую неделю будут разосланы запросы всем кандидатам в канцлеры", - сказала Надя Траблфилд, руководитель музея восковых фигур.

Будущий канцлер как можно скорее должен получить воскового двойника, добавила она.

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Меркель ЕвроЖизнь
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