В Испании скончалась украинка, которая сорвалась со скалы во время селфи

Украинская туристка, которая сорвалась в море со скалы в Испании, делая селфи, умерла в больнице через серьезные травмы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, пишет "Европейская правда".

"Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончался в больнице. Генеральное консульство Украины в Барселоне предоставляет необходимую консульскую помощь родным погибшей", - заявили в МИД.

Инцидент произошел 14 сентября. Украинская туристка во время пребывания на смотровой площадке в испанском городе Бенидорм сорвалась в море с высоты около 30 метров.

Спасатели сумели вытащить девушку из воды несмотря на бурные волны и провели первые реанимационные меры, позже медики медики восстановили жизненно важные функции пострадавшей, но в больнице она скончалась.

Городской совет Бенидорма не имеет сведений о подобных инцидентах на этой смотровой площадке, одном из мест, где ежегодно собираются десятки тысяч туристов.