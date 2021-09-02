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В ЕС заявили, что не будут спешить с признанием "Талибана"

Четверг, 2 сентября 2021, 10:43

В Европейском Союзе заявили, что блоку нужно будет сотрудничать с талибами, но он не спешит официально признавать исламистскую группировку боевиков новыми правителями Афганистана.

Об этом заявил Гуннар Виганд, управляющий директор Европейской комиссии по вопросам Азии и Тихого океана, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Виганд сказал, что официальные отношения с "Талибаном" будут установлены только при условии, что группа выполнит определенные условия, включая уважение прав человека и беспрепятственный доступ работников, оказывающих помощь.

"Нет никаких сомнений среди государств-членов и в контексте "Большой семерки": нам нужно взаимодействовать с "Талибаном", мы должны общаться с "Талибаном", мы должны влиять на "Талибан", мы должны использовать те рычаги влияния, которые у нас есть", - сказал он.

"Но мы не будем спешить ни с признанием этого нового образования, ни с установлением официальных отношений", - сказал он депутатам Европарламента в Брюсселе.

Виганд сказал, что непонятно, смогут ли талибы эффективно управлять, но для ЕС ключевым условием официальных отношений будет создание всеобъемлющего и репрезентативного переходного правительства.

Через две недели после захвата контроля над столицей Кабулом "Талибан" еще не назвал свое правительство и не раскрыл, как они намерены управлять страной.

Виганд сказал, что другие условия для признания талибов предусматривают свободный проезд для афганцев, готовых покинуть страну; воздержание от мести лицам, принадлежащим к иностранным государствам или бывшему правительству; и предотвращение того, чтобы Афганистан стал убежищем для террористов.

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Афганистан
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