В правительстве Британии проведут кризисную встречу из-за растущих цен на газ

В правительстве Британии проведут встречу с представителями энергетической отрасли, чтобы обсудить действия в связи со значительным ростом цен на природный газ для бизнеса и бытовых потребителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News и The Guardian.

Министр по вопросам бизнеса Кваси Квартенг, представители сферы и регулятор Ofgem проведут встречу ​​в понедельник днем.

После встречи с энергетическим регулятором в воскресенье министр сказал, что уже есть отработанные планы для того, чтобы предотвратить отключение потребителей в случае больших проблем. В частности, в случае банкротства мелких поставщиков их потребителей будут передавать другим, которые готовы предложить самую низкую цену.

За последние несколько недель о своем разорении заявили пять мелких энергокомпаний, часто в связи с тем, что не застраховались от значительного роста цен, и более чем полумиллиону потребителей пришлось искать нового поставщика. Есть опасения, что до конца сентября могут не выдержать еще четыре компании, обслуживающие около миллиона клиентов.

Ожидается, что крупные поставщики будут требовать от правительства комплексных мер поддержки, чтобы справиться с кризисом.

Премьер-министр Борис Джонсон отметил, что с такими проблемами сейчас столкнулись во всем мире. Он предупредил также, что проблемы с цепочкой поставок могут продолжаться еще месяцы.