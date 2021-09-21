Ватикан вводит ковид-пропуск для доступа на территорию, но не для богослужений

Для доступа на территорию Ватикана с 1 октября будет необходимо иметь ковид-сертификат, подтверждающий прививку, недавнее выздоровления от COVID-19 или отрицательный результат теста - за исключением участия в богослужениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News.

Согласно распоряжению от 20 сентября, ковид-сертификат будут требовать для входа на территорию Ватикана и в ряд экстратерриториальных объектов. Это должен быть Ватиканский Green Pass или соответствующий сертификат другого государства.

Исключение предусматривается для людей, которые участвуют в литургических богослужениях. В этом случае требуется соблюдение санитарных предписаний по дистанции, использование средств индивидуальной защиты и недопущение скопления людей.

Напомним, в Италии с середины октября ковид-пропуск станет обязательным для допуска на рабочие места в государственном и частном секторах.