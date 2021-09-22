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Германия не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму

Среда, 22 сентября 2021, 18:03

Германия не признает проведение выборов в Государственную думу РФ на территории оккупированного Крыма и считает противозаконным участие в них жителей ОРДЛО.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила представитель федерального правительства Ульрике Деммер.

"Незаконная аннексия Крыма является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, Германия не признает это. Поэтому мы, конечно, не признаем и проведения выборов в аннексированном Россией Крыму", - заявила пресс-секретарь.

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Она также заявила, что выдача российских паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которая сделала их участие в российских выборах возможным, является нарушением международного права.

Деммер отметила, что федеральное правительство очень серьезно воспринимает замечания наблюдателей и российских оппозиционных политиков о многочисленных нарушениях во время голосования и подсчета голосов.

По словам пресс-секретаря, немецкое правительство с беспокойством наблюдало, как Россия накануне выборов усилила давление на оппозицию и общество в целом, поэтому было потеряно принцип демократического участия в выборах.

Напомним, после выборов в Госдуму РФ ЕС заявил, что никогда не признает результаты российских выборов в незаконно аннексирована Крыму, а привлечение жителей неподконтрольных Киеву украинских территорий в Донбассе противоречит Минским соглашениям.

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