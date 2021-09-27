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Байден привьется бустерной дозой вакцины в понедельник

Понедельник, 27 сентября 2021, 18:45

Президент США Джо Байден получит третью дозу вакцины от коронавируса в понедельник после обеда.

Об этом сообщили в Белом доме, пишет "Европейская правда".

"Президент выступит с заявлением и получит вакцину от COVID-19 в соответствии с рекомендациями CDC и FDA", - говорится в сообщении Белого дома.

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Байден получил свою первую дозу вакцины Pfizer/BioNTech в прямом эфире в декабре прошлого года и вторую - в январе 2021 года.

24 сентября США начали делать бустерные прививки вакциной производства компаний Pfizer/BionTech.

Байден призвал тех, кто имеет право на дополнительную вакцинацию, получить прививку, и отметил, что сам планирует прививаться как можно быстрее.

В сентябре Байден объявил о новых мерах по борьбе с COVID-19, которые требуют, чтобы работники крупных компаний были вакцинированы или проходили еженедельное тестирование.

Мероприятия также включают мандат на вакцинацию для миллионов работников федерального правительства.

Не более 75% взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19.

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Байден Коронавирус
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