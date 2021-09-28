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Кремль: Украина не имеет права вмешиваться в газовое соглашение России и Венгрии

Вторник, 28 сентября 2021, 13:28

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина не имеет права вмешиваться в ситуацию с 15-летним контрактом "Газпрома" с Венгрией.

Об этом сообщило российское издание "Коммерсант", пишет "Европейская правда".

По словам Пескова, Россия была и остается "абсолютным и неоспоримым гарантом энергетической безопасности" Европы.

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Он сказал, что реакция Украины на контракт "Газпрома" и Венгрии "не требует каких-либо действий в ответ" и отметил, что долгосрочный контракт "будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки топлива в Венгрию по гарантированным экономически выгодным маршрутам".

"Ничьи права здесь не нарушаются, никакие нормы - международные, торговые - здесь не нарушаются. И вряд ли какая-то страна, включая Украину, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений", - заявил представитель Кремля.

Песков также не согласился с заявлениями о том, что Россия и "Газпром" используют газ "в качестве оружия, чтобы наказать Украину".

Напомним, Министерство иностранных дел Украины пригласило на разговор посла Венгрии в Киеве после аналогичного шага Будапешта в связи с подписанием венгерской стороной нового долгосрочного контракта с "Газпромом".

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Напомним, Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины.

В связи с планами подписания соглашения МИД Украины заявил 27 сентября, что инициировал перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться на днях в Будапеште.

Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию по поводу предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики, добавили в МИД.

Венгрия обвинила Украину в нарушении своего суверенитета из-за реакции на соглашение с "Газпромом".

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Энергетика Россия Венгрия
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