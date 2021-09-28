В школах Франции проведут эксперимент: не будут закрывать классы из-за случаев COVID-19

Министр образования Франции объявил о временной схеме для некоторых начальных школ, по которой им больше не придется закрывать класс, если результат теста на коронавирус ученика или учителя окажется положительным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Сейчас в коллежах и лицеях нет необходимости закрывать класс в случае положительного результата теста, но в начальных школах, где ученики слишком малы для вакцинации, закрывают класс, если результат теста одного ученика или учителя дает положительный результат.

Министр образования Жан-Мишель Бланкер объявил, что со следующей недели новая схема начнет действовать примерно в 12 департаментах, но не уточнил, в каких именно.

В экспериментальных школах, если тест ученика или учителя дает положительный результат, тестируется весь класс, и только те, кто получит положительный результат (или отказываются проходить тестирование), должны оставаться дома. Регулярное тестирование класса будет продолжено.

Правила для коллежа и лицея останутся прежними, а именно: если у одного человека окажется положительный результат, только непривитые ученики должны оставаться дома, а вакцинированы учащиеся могут продолжать ходить в класс.

Министр заявил, что количество закрытых сейчас классов начальной школы составляет менее 2000, а по официальным данным в течение четырех недель после возобновления работы школ число закрытий неуклонно снижалось.

С 4 октября ученикам начальных школ в районах с низким уровнем заражения больше не нужно будет носить маски.

В то же время с четверга "пропуск здоровья" станет обязательным для всех детей старше 12 лет для посещения кинотеатра, развлекательных центров или кафе, хотя в школе он не понадобится.

Министерство здравоохранения сообщает, что почти две трети детей в возрасте от 12 до 17 лет сейчас полностью вакцинированы.