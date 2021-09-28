В Латвии ввели обязательную вакцинацию учителей и медиков

В Латвии с 15 ноября вакцинация станет обязательной для педагогов, медицинских работников и работников сферы социального ухода.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

С 15 ноября государство выдвигает требование обязательной вакцинации к медикам, педагогам (в том числе, воспитателям детсадов) и работникам сферы социального ухода. Теоретически возможность получить доступ к исполнению обязанностей у представителей этих профессий будет по предъявлении негативного теста на Covid-19. Но с 15 ноября государство перестанет оплачивать эти тесты.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс подчеркнул: времени, чтобы успеть вакцинироваться, достаточно.

Министр образования Анита Муйжниеце указала на риски: если из дошкольных учреждений, не желая делать прививки, пойдут педагоги, то дети останутся без присмотра. Обучение в детских садах нельзя организовать удаленно. Это значит родители не смогут полноценно работать, ухаживая за маленькими детьми.

В течение двух недель Министерство образования и науки оценит ситуацию и предложит решение. Кроме того, в эти сроки постараются найти решение проблемы иностранных студентов, привиты вакцинами, непризнанными в Латвии.

Все услуги в помещениях с 11 октября смогут предлагаться только в "безопасной среде", то есть по предъявлению справки о вакцинации или отрицательный результат теста. Исключение из этого правила сделано для почты, медицинских услуг и розничной торговли.

По словам министра здравоохранения, правительство Латвии продолжает обсуждать ограничения в сфере розничной торговли и намерен вскоре прийти к согласию по этому вопросу с министерством экономики.

Латвийские работодатели смогут требовать от своих работников вакцинации, если они непосредственно контактируют с клиентами или другими работниками.